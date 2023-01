Dove vedere Napoli-Roma alle 20.45 in Tv e in LIVE streaming

La Roma scende in campo alle 20.45 per la prima giornata di ritorno. Mourinho ha svelato la formazione in conferenza stampa. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. A destra Zalewski e a sinistra Spinazzola. La coppia di centrocampo sarà composta da Matic e Cristante . Davanti torna Pellegrini insieme alla coppia Dybala-Abraham. Ancora fuori Zaniolo che è ormai fuori dal progetto, come dichiarato dal mister nella giornata di ieri.

Napoli-Roma, dove vederla

La partita viene trasmessa in diretta da DAZN e per vederla in tv bisogna accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.