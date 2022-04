Dove vedere Napoli-Roma alle 19 in Tv e in LIVE streaming

Giallorossi in campo contro gli azzurri dell'ex Spalletti. Turno di riposo per Mkhitaryan, confermato dunque Nicolò Zaniolo

Dopo la splendida vittoria contro il Bodo, la Roma è pronta a tornare in campo in trasferta contro il Napoli. Per la sfida dello Stadio Maradona, Josè Mourinho potrà contare su tutta la rosa: in porta il solito Rui Patricio, con la difesa a tre formata da Mancini, Smalling e Kumbulla, con Ibanez che si accomoderà in panchina. Il centrocampo tornerà alla versione vista contro la Salernitana, con Cristante e Oliveira al centro con Karsdorp e Zalewski sulle fasce. In attacco, probabile un turno di riposo per Mkhitaryan e quindi dietro a Tammy Abraham, ci saranno Pellegrini e Zaniolo, confermato dopo la tripletta europea. Per il Napoli il dubbio di formazione principale riguarda Dries Mertens. Lo stesso Spalletti ha confermato in conferenza stampa la possibilità che il belga possa far coppia con Osimhen ma il dubbio verrà sciolto solo al momento dell'ufficialità delle formazioni.