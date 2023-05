Dove vedere Monza-Roma in Tv e in LIVE streaming

La Roma torna in campo dopo la batosta del gol subito dal Milan nei minuti finali sabato sera. La corsa Champions è ancora nel vivo e i giallorossi se la vedranno con il Monza. Sfida complicatissima quella dell'U-Power visto il girone di ritorno della squadra di Palladino, ma soprattutto le tantissime assenze. Mourinho ha portato tutto il gruppo, compresi gli indisponibili, ma i problemi di formazione restano. In difesa va verso una maglia Celik, a centrocampo torna Bove e in attacco Solbakken insieme a Pellegrini alle spalle di Abraham.

Dove vedere Monza-Roma

La sfida Monza-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN, a partire dalle 21. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.