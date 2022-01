Dove vedere Milan-Roma alle 18.30 in TV e LIVE streaming

La Roma torna in campo dopo la sosta natalizia. Big match a San Siro contro il Milan di Pioli

Prima gara dell’anno per la Roma di Mourinho. Alle 18.30 sfida il Milan di Pioli a San Siro. All’andata i rossoneri si imposero 1-2 all’Olimpico in un gara condizionata dalle polemiche per l’arbitraggio. Il tecnico portoghese ritrova dopo più di un mese Lorenzo Pellegrini . Rui Patricio nonostante i problemi alla schiena accusati in questi giorni partirà da titolare. Indisponibili Spinazzola , Mayoral e Fuzato.

La diretta TV di Milan-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 18.30. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.