Dove vedere Manchester United-Roma alle 21 in TV e in LIVE streaming

Fonseca con i titolari: out Mancini, ma ci sono Smalling e Spinazzola

Redazione

E' la partita dell'anno per la Roma, quasi una finale anticipata. Nell'ultimo scoglio prima di Danzica, i giallorossi di Paulo Fonseca affrontano la favorita alla vittoria dell'Europa League, quel Manchester United che fa paura per la rosa e per i precedenti in Champions tra il 2007 e il 2008 (solo una vittoria in sei incontri con i “Red Devils”). I capitolini però hanno tutta l'intenzione di continuare la loro striscia positiva, dopo aver eliminato Braga, Shakhtar Donetsk e Ajax.

Manchester United-Roma: canale TV e diretta streaming

Orario Manchester United-Roma

Il fischio d'inizio di Manchester United-Roma, sfida valevole per l'andata della semifinale di Europa League, è fissato per le ore 21. La partita si giocherà all'Old Trafford.

Dove vedere Manchester United-Roma

La partita andrà in onda su Sky Sport, con il commento di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. I canali che trasmetteranno la sfida tra Manchester United e Roma saranno Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà visibile anche in chiaro, su TV8 (canale 8 del Digitale Terrestre).

Dove vedere Manchester United-Roma in diretta streaming

Manchester United-Roma, match in programma alle 21 di oggi, sarà trasmesso anche in streaming. Per seguirlo da pc, smartphone e tablet si potrà usare l'app gratuita Sky Go o in alternativa utilizzare la piattaforma Now Tv.

Manchester United-Roma, probabili formazioni

Fonseca non avrà a disposizione Mancini, Pedro, El Shaarawy e Calafiori, ma può sorridere per il completo recupero di Smalling e Spinazzola. Il terzino tornerà titolare, dopo essere entrato a gara in corso con il Cagliari. Anche Solskjaer schiera i migliori, pur dovendo fare a meno degli infortunati Martial e Jones. C'è Rashford, in dubbio alla viglia per un problema alla caviglia.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. Allenatore: Solskjaer.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.