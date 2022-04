Dove vedere Leicester-Roma in Tv e in LIVE streaming

Mourinho ha tutti a disposizione, non ci saranno indisponibili. Calcio d'inizio della gara alle ore 21

Alle 21 scenderà in campo la Roma per affrontare il Leicester. Gara valida per la semifinale d’andata della Conference League. La Roma non elimina una squadra inglese in una fase a eliminazione diretta di una competizione europea dall’edizione 1999-2000 della Coppa UEFA, nei sedicesimi di finale. La squadra giallorossa di Fabio Capello superò nel doppio confronto il Newcastle dello storico bomber Alan Shearer . Mourinho ha tutti a disposizione, anche Cristante ha recuperato dopo l’infortunio che gli aveva fatto saltare la trasferta di San Siro.

La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Un'altra possibilità è Sky, che per gli abbonati manderà in diretta l'incontro sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (canale 252). In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.