Dove vedere Lecce-Roma alle ore 18 in Tv e LIVE streaming

Torna in campo la Roma contro il Lecce alle ore 18. I giallorossi devono tornare al terzo posto dopo la vittoria del Milan contro il Torino. Mourinho schiera tutti i titolari senza pensare alla sfida europea di giovedì. Anche Wijnaldum sarà a disposizione e potrebbe tornare in campo dopo 6 mesi. Davanti ci saranno Pellegrini, Dybala e Abraham .

Dove vedere Lecce-Roma

La partita viene trasmessa in diretta da DAZN e per vederla in tv bisogna accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.