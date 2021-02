Dove vedere Juventus-Roma alle 18:00 in TV e in diretta streaming

Juventus e Roma tornano a sfidarsi in una delle grandi classiche della nostra Serie A. La ventunesima giornata, la seconda di ritorno, offre il big match all’Allianz Stadium che racchiude molti significati. In primis c’è la classifica, tra la corsa Champions e il sogno scudetto con Inter e Milan non così lontane.

Lazio, Atalanta e Napoli sono in agguato a distanza di 3 punti, la Juventus è in ritardo di 1 punto rispetto alla Roma, terza a 40 ma con una partita in più rispetto ai bianconeri e alla squadra di Gattuso. I giallorossi arrivano alla sfida di Torino con grande fiducia dopo la bella vittoria col Verona e la tregua tra Fonseca e Dzeko, convocato dopo lo stop con Spezia e Hellas. Nell’ultimo precedente la Roma è riuscita a sfatare il tabù Allianz Stadium con la prima vittoria in 9 anni di incontri grazie al 3-1 dell’1 agosto 2020, trentottesima del campionato 2019/20.

Quando si gioca Juventus-Roma

Juventus-Roma, big match del ventunesimo turno del campionato di Serie A, è in programma quest’oggi sabato 6 febbraio 2021 alle ore 18:00. Giallorossi e bianconeri si sfideranno nel terzo match del sabato. Arbitro della partita sarà l’esperto Daniele Orsato della sezione di Schio, al Var ci sarà Daniele Chiffi.

Dove vedere Juventus-Roma in TV e streaming

Juventus-Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport: il match dell’Allianz Stadium fa parte delle 7 partite sulle 10 totali di cui la piattaforma satellitare detiene i diritti. La gara verrà trasmessa in partcolare su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249) e Sky Sport (canale 251). La supersfida potrà essere seguita anche su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti dedicati per vedere la programmazione di Sky.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Borja Mayoral.