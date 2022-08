Dove vedere Juventus-Roma alle 18.30 in Tv e in LIVE streaming

Alle 18.30 ci sarà il fischio d’inizio del big match tra Juventus e Roma. Mourinho in conferenza stampa ha dichiarato di non accontentarsi del pareggio: “Vogliamo andare lì per vincere”. Giocherà Matic al posto di Zaniolo che proverà a recuperare per la sfida con l’Atalanta. In avanti spazio al tridente Pellegrini-Dybala-Abraham. Nella Juve non ci saranno Bonucci e Di Maria. I giallorossi arrivano alla partita dell’Allianz Stadium a punteggio pieno grazie alle vittorie contro la Salernitana e la Cremonese. La squadra di Allegri dopo la bella vittoria all’esordio con il Sassuolo si è fermata contro la Sampdoria in trasferta.