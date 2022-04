Dove vedere Inter-Roma in TV e in LIVE streaming

Mourinho torna a San Siro per la seconda volta in stagione dopo la gara di Coppa Italia vinta dai nerazzurri 2-0

La Roma è a caccia del 13esimo risultato utile consecutivo. I nerazzurri vengono dalla vittoria in Coppa Italia contro il Milan. I giallorossi giovedì giocheranno la semifinale d’andata di Conference League ma nonostante questo non ci sarà turnover per la sfida di oggi. Non ci dovrebbero essere molti dubbi di formazione per Mourinho, out per infortunio Cristante al suo posto pronto Veretout. Assente anche Zaniolo per squalifica. Inzaghi dovrà fare a meno di Vidal.