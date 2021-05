Dove vedere Inter-Roma alle 20:45 in TV e in LIVE streaming

Gli uomini di Conte sono già campioni d'Italia, mentre i capitolini devono difendere il 7° posto dal Sassuolo

A San Siro si gioca Inter-Roma , gara della 36esima giornata. Una partita che in altri momenti significherebbe molto, ma che allo stato attuale ha valore solo per i giallorossi. Gli uomini di Conte sono già campioni d'Italia, mentre i capitolini devono difendere il 7° posto dal Sassuolo , che continua la corsa all'impresa: un posto in Europa. Sono ancora tanti gli infortunati, ma rispetto alla gara con il Crotone Fonseca può riabbracciare El Shaarawy, Carles Perez e Villar , oltre a Mancini che con gli Squali ha scontato un turno di squalifica.

Inter-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 satellite) con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. I clienti Sky potranno seguire la sfida anche in diretta streaming con Sky Go, da cellulare, tablet o da computer.