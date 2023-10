Dove vedere Inter-Roma alle 18 in TV e LIVE streaming

I giallorossi tornano in campo a San Siro. Tutti gli occhi saranno soprattutto su Lukaku e sulla contestazione che gli verrà riservata

Archiviato il successo europeo contro lo Slavia Praga, la Roma è pronta a tornare in campo anche in Serie A. Questo pomeriggio (ore 18), i giallorossi affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi nel secondo big match del campionato. Mourinho non recupera nessun infortunato e arriva a San Siro con diverse assenze: Dybala, Smalling, Spinazzola, Pellegrini e Renato Sanches. Tutta l'attenzione sarà ovviamente su Romelu Lukaku, grande ex della partita, che verrà contestato durante tutto il corso del match.

Dove vedere Inter-Roma — Il match di San Siro tra Inter e Roma sarà visibile in esclusiva su DAZN. Basterà connettersi all'app da smart tv di ultima generazione, oppure tramite console di gioco come Playstation o Xbox. Infine un'altra via per vedere la gara è usare Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION BOX. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

