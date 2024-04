Dove vedere il derby Roma-Lazio in TV e LIVE streaming

I giallorossi affrontano i biancocelesti per tornare al successo in un derby e per proseguire la corsa ad un posto Champions

Redazione 6 aprile 2024 (modifica il 6 aprile 2024 | 14:01)

Sono passati oltre due anni dall'ultima vittoria della Roma in un derby e questo pomeriggio la formazione di Daniele De Rossi ha la possibilità di rifarsi. Di fronte la nuova Lazio di Tudor che in appena 3 giorni ha prima vinto in campionato e poi perso in Coppa Italia in entrambe le circostanze contro la Juventus. Per i giallorossi il match è fondamentale oltre che dal punto di vista del prestigio cittadino, anche per continuare la corsa verso un posto nella prossima Champions League.

Dove vedere Roma-Lazio — Il derby Roma-Lazio in programma alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, valido per la 31esima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Dazn, sulla app scaricabile su smart tv, smartphone e tablet, ma anche sul canale 214 di Sky per chi avesse attivato l'abbonamento Zona Dazn. Le voci del match saranno Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini (commento tecnico).In alternativa è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, X e Facebook.

