Dove vedere il derby Lazio-Roma alle 18 in Tv e in LIVE streaming

La Roma arriva al primo derby stagionale al termine di una settimana turbolenta. Domenica scorsa la vittoria incredibile in rimonta sul Lecce nel recupero, giovedì invece il capitombolo a Praga con lo Slavia, con una prestazione definita "orribile" dallo stesso Mourinho. Per questo la partita di oggi alle 18 contro la Lazio assume un significato ancora più importante. In primis per la classifica, visto che i giallorossi sono in ritardo rispetto al quarto posto e perdere uno scontro diretto sarebbe ancora più doloroso. Lo Special One ha ancora qualche dubbio, ma la formazione dovrebbe essere delineata nonostante le non perfette condizioni di Llorente. Lo spagnolo giocherà in difesa con Cristante che resterà in mediana con Paredes e Bove, con quest'ultimo in pole su Sanches. In avanti la coppia Dybala-Lukaku.