Dove vedere Helsinki-Roma alle 21 in Tv e LIVE streaming

Alle 21 scende in campo la Roma in Finlandia. “Non siamo in gita”, così Mourinho ha presentato il match di questa sera. I giallorossi sono costretti a vincere senza pensare alla partita tra Ludogorets e Betis . Diversi problemi per il mister che dovrà fare a meno di Matic oltre che di Celik, Dybala e Wijnaldum. Recupera Zalewski e ci sarà Pellegrini .

Helsinki-Roma, dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa da DAZN e per vederla in tv bisognerà accedere all'app della piattaforma tramite una smart tv. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. Sarà visibile anche su Sky Sport per gli abbonati sul canale 201 Sky Sport Uno HD o sul 472 e 482 del digitale terrestre, Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport HD (canale 252), o ancora su NOW Tv per gli abbonati. Il match sarà trasmesso in chiaro su TV8. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.