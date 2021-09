Dove vedere Hellas Verona-Roma in TV e in LIVE streaming

I giallorossi affrontando gli scaligeri al Bentegodi

La Roma è pronta ad affrontare la sua quarta partita di campionato, in casa dell'Hellas Verona alle ore 18. La squadra di José Mourinho arriva da tre vittorie in altrettante partite di Serie A ed è a punteggio pieno. La formazione di casa ha appena sostituito il tecnico Di Francesco con Igor Tudor per provare a risalire dopo 3 sconfitte consecutive