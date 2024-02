Dove vedere Frosinone-Roma in Tv e LIVE streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN

Redazione 18 febbraio 2024 (modifica il 18 febbraio 2024 | 14:12)

Dopo il pari col Feyenoord la Roma torna in campo per sfidare il Frosinone. I gialloblu dell'ex Di Francesco sono a caccia di punti salvezza mentre Lukaku e compagni vogliono continuare a inseguire il quarto posto. Big Rom guiderà l'attacco, riposerà Dybala. Al suo posto pronto Baldanzi. In difesa ballottaggio tra Llorente e Huijsen. A destra ci sarà Kristensen.

Dove vedere Frosinone-Roma — Frosinone-Roma sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e per vederla in televisione bisognerà collegarsi all'app della piattaforma tramite smart tv di ultima generazione connesse a internet. Il match è disponibile anche in streaming connettendosi da pc al sito ufficiale della piattaforma. A curare la telecronaca per DAZN sarà la coppia composta da Edoardo Testoni ed Alessandro Budel, quest'ultimo al commento tecnico. In alternativa è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.