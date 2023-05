Dove vedere Fiorentina-Roma in Tv e LIVE streaming

I giallorossi di nuovo in campo in Serie A contro la formazione viola di Vincenzo Italiano. L'obiettivo per entrambe le squadre è non allungare la lista degli infortunati in vista delle finali di coppa

Redazione

A quattro giorni dalla partita più importante della stagione e della storia recente del club, la Roma è pronta a scendere in campo contro la Fiorentina. Il fischio d'inizio del match dello Stadio Artemio Franchi è in programma alle ore 18. Per entrambe le squadre però l'attenzione è necessariamente rivolta alle finali di Europa e Conference League. Mourinho punta dunque su un ampio turnover lasciando a casa ben 5 titolari come Dybala, Matic, Pellegrini, Spinazzola e Rui Patricio.

Dove vedere Fiorentina-Roma — Il match di campionato tra Fiorentina e Roma sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma di Dazn. Per vederla in televisione bisognerà connettersi all'app della piattaforma disponibile sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può ricorrere a console di gioco come Playstation e Xbox o a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Firestick TV e TIMVISION BOX. La telecronaca sarà affidata alla coppia formata da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.