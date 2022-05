Dove vedere Fiorentina-Roma alle 20:45 in Tv e LIVE Streaming

Giallorossi alla ricerca di una vittoria per assicurarsi l'Europa

La finale di Conference ha catalizzato l'attenzione, ma c'è un campionato da concludere. La Roma torna in campo a Firenze oggi alle 20:45 per assicurarsi un posto in Europa la prossima stagione. Mourinho farà riposare qualche elemento, ma non si tratta di un turnover in piena regola. Dovrebbero osservare un turno di riposo Zaniolo - non al meglio - e Ibanez. Verso un turno in panchina anche la rivelazione Zalewski in favore di Vina. Per Abraham sarà la cinquantesima presenza con la maglia giallorossa alla prima stagione. Ennesima dimostrazione dell'impatto devastante avuto dall'inglese in Italia.