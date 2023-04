Dove vedere Feyenoord-Roma in diretta TV e LIVE streaming

La Roma torna a giocare in Europa in uno degli appuntamenti più attesi degli ultimi mesi. I giallorossi fanno visita al Feyenoord nell'andata dei quarti di Europa League , pronti ad affrontare un'atmosferta caldissima al 'De Kuip'. Una vigilia accesa ancora di più dal ricordo della finale di Tirana e le parole dell'allenatore olandese Slot. Mourinho predica calma, non sottovaluta il Feyenoord. E intanto potrebbe tornare a lanciare Tammy Abraham dal primo minuto, con Pellegrini che invece non è escluso parta dalla panchina. L'altro ballottaggio è tra Llorente e Ibanez, con il brasiliano verso una maglia da titolare. Fuori solo Karsdorp e Solbakken.

Dove vedere Feyenoord-Roma di Europa League

