Dove vedere Empoli-Roma alle 20:45 in Tv e in LIVE streaming

Empoli-Roma sarà trasmessa in diretta TV e streaming in coesclusiva sia su Sky che su Dazn. Sarà visibile per gli abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app. Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, si potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente l'app. Per gli abbonati a DAZN e a Sky la partita sarà visibile sul proprio televisore anche grazie all'app presente sul decoder Sky Q e sul canale Zona DAZN (numero 214 del satellite). La telecronaca di Empoli-Roma su DAZN sarà curata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.