Dove vedere Empoli-Roma alle 18 in TV e LIVE streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN

Oggi pomeriggio ore 18:00 l'ultimo impegno di gennaio per la Roma di Mourinho, impegnata nella 23esima giornata di campionato contro l' Empoli . Entrambe le squadre sono reduci dai rispettivi impegni di Coppa Italia . I toscani hanno sfiorato l’impresa a San Siro contro l’Inter, i giallorossi invece hanno estromesso il Lecce , dopo essere andati sotto nel punteggio. Il match contro la squadra di Dionisi è fondamentale allo Special One per mettere punti nella classifica e guadagnare la possibile seconda vittoria consecutiva in Serie A dopo aver battuto il Cagliari all'Olimpico.

La diretta TV di Empoli-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, a partire dalle 17:30. Sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.