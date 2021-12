Dove vedere Cska Sofia-Roma in TV e in LIVE streaming

Stasera la squadra di Mourinho affronterà l'ultima partita del girone di qualificazione di Conference League

La Roma cercherà questo pomeriggio di chiudere il girone di Conference League con una vittoria. La squadra giallorossa se la vedrà contro i bulgari del Cska Sofia , già sconfitta all'Olimpico nella partita di andata per 5-1. Stasera in Bulgaria Mourinho giocherà con l'ormai solito 3-5-2 , schierando Fuzato dal primo minuto al posto di Rui Patricio, mentre a centrocampo dovrebbe tornare Diawara accanto a Veretout e Cristante.

La partita tra Cska Sofia e Roma inizierà alle ore 18.45 e sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Alessandro Budel. Per gli abbonati sarà inoltre possibile guardarla sulle smart tv compatibili con l'app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà trasmessa anche su Sky Sport (canale 253) e in chiaro su TV8. Attraverso il sito e i canali social Facebook, Twitter e Instagram, Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul LIVE della partita.