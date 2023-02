Dove vedere Cemonese-Roma alle ore 18.30 in Tv e in LIVE streaming

Questa sera alle 18:30 Cremonese e Roma scenderanno in campo allo Stadio Zini per il posticipo della 24esima giornata di campionato. La squadra di Mourinho vuole vendicare la sconfitta subita dai grigiorossi in Coppa Italia e raggiungere Inter e Milan al secondo posto in classifica. Allo Stadio Olimpico i giallorossi avevano perso 2-1, risultato che aveva comportato l'eliminazione l'eliminazione dalla competizione. Il team di Bellardini non ha mai vinto quest'anno in Serie A ed è ultima in classifica con soli 9 punti. Attualmente, sono ben 30 le partite consecutive senza vittoria in campionato per la Cremonese, la zona salvezza è a 11 punti di distanza.