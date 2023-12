Dove vedere Bologna-Roma alle 18 in TV e LIVE streaming

La Roma può rispondere al Napoli e riprendersi il quarto posto, ma davanti avrà il Bologna di Thiago Motta che ha lo stesso obiettivo. Due delle squadre più in forma del campionato si affrontano al Dall'Ara in uno scontro diretto che però i giallorosi dovranno affrontare in emergenza in attacco. Lukaku out per squalifica, Dybala per infortunio mentre Azmoun è rientrato in questi giorni. Anche in mediana, perso Aouar, condizioni non ottimali per Pellegrini e Spinazzola ma alla fine dovrebbero essere entrambi titolari. In caso di forfait di uno dei due c'è Bove, eventualmente con El Shaarawy a sinistra. Tra le soluzioni addirittura il capitano a supporto di Belotti.