Dove vedere Bodo/Glimt-Roma alle 21 in Tv e in LIVE streaming

I giallorossi in trasferta per l'andata dei quarti di finale di Conference League

La Roma torna nel palcoscenico europeo e lo fa nel campo che l'ha vista uscire con un netto 6-1 durante la fase a gironi. La voglia di rivalsa dei giallorossi è tanta, evidenziata anche dalle parole di Mourinho nella conferenza stampa prepartita. Della formazione che crollò nel gelo di Bodo lo scorso ottobre, saranno in campo solo Rui Patricio e Ibanez . Per il resto lo Special One si affida alla formazione che ha fornito grandi risposte nelle ultime settimane, soprattutto nelle ultime due vittorie contro Sampdoria e nel derby contro la Lazio . Il Bodo/Glimt invece rispetto al doppio confronto nel girone, ha perso molte pedine fondamentali tra cui l'attaccante Botheim, e nelle ultime ore ha perso anche Solbakken a causa di un attacco influenzale.

La diretta Tv di Bodo/Glimt-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, tramite smart tv, console Xbox o PlayStation o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La gara sarà visibile anche su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 251 (Sky Sport). Inoltre il match sarà visibile in chiaro sul canale numero 8 del digitale terrestre (TV8). In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.