Dove vedere Betis-Roma 22:00 in TV e in LIVE streaming

I giallorossi sfidano gli spagnoli a Siviglia nella Unbeatables Cup

Ultima amichevole in terra estera per la Roma. Questa sera gli uomini di Mourinho affronteranno il Real Betis all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia nella prima edizione dell''Unbeatables Cup', torneo al quale partecipano anche Fiorentina ed Espanyol. Gli spagnoli, più avanti nella preparazione, potranno contare su una buona fetta di pubblico, dal momento che lo stadio sarà accessibile al 25% della sua capienza massima. Nella scorsa stagione la squadra di Pellegrini ha raggiunto la qualificazione in Europa League. La Roma, ancora senza sconfitte in questo pre-campionato, affronterà la sua ottava amichevole. Curiosità per l'esordio di Shomurodov, che potrebbe giocare uno spezzone di partita. Si rivedrà anche Cristante, tornato poco meno di due settimane fa dalle vacanze, durate di più per l'impegno con la Nazionale.