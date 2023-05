Dove vedere Bayer Leverkusen-Roma in Tv e LIVE streaming

Il sogno Budapest potrebbe diventare realtà per i giallorossi che questa sera scenderanno in campo alla BayArena contro la formazione di Xabi Alonso

E' tutto pronto per la partita più importante della partita. La Roma questa sera scenderà in campo alla BayArena per affrontare il Bayer Leverkusen nel ritorno delle semifinali di Europa League. I giallorossi sono forti dell'1-0 dell'andata firmato da Bove e per conquistare la finale "basterà" non prendere gol. Mourinho recupera tre giocatori fondamentali come Dybala, Smalling ed El Shaarawy anche se tutti e tre partiranno probabilmente dalla panchina.