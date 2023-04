Dove vedere Atalanta-Roma alle ore 20.45 in Tv e in LIVE streaming

La Roma è pronta al primo scontro diretto di un ciclo complicatissimo che può decidere seriamente la corsa Champions League . Stasera alle 20.45 i giallorossi fanno visita all'Atalanta, arrivata invece all'ultima chiamata per restare aggrappata alla speranza del quarto posto. La squadra di Mourinho ha dalla sua l'entusiasmo per la semifinale di Europa League raggiunta giovedì sera, ma tante assenze pesanti come Smalling e Wijnaldum, oltre a una rosa da gestire. In primis Dybala, ancora non al meglio, poi anche Matic e Spinazzola che potrebbero riposare. Con tre punti la Roma eliminerebbe definitivamente Gasperini dalla corsa Champions e aggancerebbe la Juve, andando a -2 dalla Lazio seconda. Celik e Bove si scaldano, dovrebbe toccare a loro insieme a El Shaarawy e Abraham che spera di far male nuovamente alla Dea.

Dove vedere Atalanta-Roma

La sfida Atalanta e Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Per vederla sarà necessario avviare l'app su Smart Tv compatibili oppure su pc, smartphone o tablet. In alternativa si può ricorrere ad una console come Playstation e XBOX o ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. Fischio d'inizio del match alle 20.45, collegamento col prepartita a partire dalle ore 20 con Sunday Night Square. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi, il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi. Nel postpartita, invece, ci sarà anche Francesco Totti in collegamento da Roma per commentare il match appena concluso. Inoltre, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.