Dove vedere Atalanta-Roma alle 15 in Tv e LIVE streaming

La Roma scenderà in campo alle 15 a Bergamo nell'ultima trasferta dell'anno. I giallorossi sono chiamati a dare continuità alla vittoria contro lo Spezia di lunedì portando a casa i primi tre punti da uno scontro diretto. Nonostante qualche elemento non al meglio, nella conferenza stampa di ieri, Mourinho è sembrato fiducioso: "Guardando in panchina loro hanno qualità ed esperienza e noi molti giocatori giovani anche per colpa degli infortuni ma andremo lì per vincere". I dubbi di formazione sono legati alla difesa, con Ibanez in ballottaggio con Kumbulla. Il resto della formazione dovrebbe essere grosso modo quella vista contro i liguri con Mancini e Zaniolo, tornati a disposizione dopo la squalifica.