Dove vedere Ajax-Roma alle 21 in tv e streaming

La gara più importante dell’anno, visto il pessimo rendimento in campionato delle ultime settimane e la zona Champions ora distante ben 5 punti. L’Europa League, per la Roma di Fonseca, è l’unico modo per svoltare una stagione nel complesso deludente. Ad Amsterdam i giallorossi incontrano un Ajax in forma, tranquillamente al comando dell’Eredivisie e imbattuta da più di 20 partite.

Quando si gioca Ajax-Roma

Shakhtar Donetsk-Roma è in programma giovedì 8 aprile alle ore 21.00. La partita sarà arbitrata dal direttore di gara russo Sergei Karasev. Assistenti Igor Demeshko e Maksim Gavrilin; quarto uomo il bielorusso Aleksei Kulbakov; al Var i russi Vitali Meshkov e Sergei Ivanov.

Dove vedere Ajax-Roma in TV e in streaming

Ajax-Roma (fischio d’inizio alle 21) sarà visibile in diretta su Sky, su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport sul canale 252. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming attraverso l’app SkyGo o su Now TV. La telecronaca verrà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. La partita sarà visibile anche in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508 HD del digitale terrestre). Forzaroma.info come di consueto offrirà la cronaca in diretta oltre agli aggiornamenti costanti sui social.

Le probabili formazioni di Ajax-Roma

Ajax (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

All.: Erik ten Hag

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.

All.: Paulo Fonseca