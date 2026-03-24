Dovbyk torna al centro sportivo del Girona. I tifosi spagnoli si dividono sui social

Artem Dovbyk è tornato a Girona. L'attaccante giallorosso, alle prese con un infortunio che lo terrà ai box fino al termine della stagione, quest'oggi ha fatto visita al centro sportivo del club catalano per salutare diversi ex compagni: "Una visita davvero speciale", ha scritto il club su Instagram, accompagnando il messaggio con diversi scatti fotografici. Sotto al post sono subito comparsi tantissimi commenti dei tifosi spagnoli, divisi tra affetto e rancore. Da una parte c’è chi continua a mostrare tutto il proprio amore per il centravanti che li ha fatti sognare nella stagione 2023/24, chiusa con 24 gol in Liga. Dall’altra, invece, c’è chi non ha ancora digerito alcune sue dichiarazioni dopo l’addio. Tra i commenti più ricorrenti si leggono frasi come: "Resta", "Non lasciatelo scappare" e persino un ironico "Rapitelo". Non tutti però sono dello stesso avviso. Al suo arrivo in giallorosso infatti, Dovbyk aveva definito il Girona "un club piccolo" rispetto alla Roma, parole che alcuni tifosi non hanno mai dimenticato. "Non lo vogliamo qui. Ha detto che il Girona è un club piccolo dopo tutto quello che gli abbiamo dato", scrive un tifoso spagnolo. Una cosa però è certa: nel bene o nel male, Dovbyk a Girona non sarà mai un giocatore qualsiasi.