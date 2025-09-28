Dovbyk si riscatta, Soulé la chiude: Gasp può sorridere. La Roma piega il Verona 2-0

Dovbyk sblocca, Svilar e la traversa salvano la Roma: è 1-0 dopo i primi 45

Gasperini cambia diversi interpreti rispetto alla trasferta di Nizza e la Roma inizia dal 1' con Dovbyk e Pellegrini, oltre a Cristante, Wesley e Angelino che tornano nell'undici titolare. Bastano 7 minuti all'ucraino per incidere: cross teso dalla destra di Celik, Artem incorna benissimo (nonostante la trattenuta) e la infila sul secondo palo di Montipò. Roma subito avanti. Il Verona non ci sta e continua a creare grattacapi per la difesa giallorossa con Giovane e Orban: al 15' serve un miracolo di Svilar per tenere a galla la Roma. Parata letteralmente di faccia su Orban a botta sicura da pochi metri. Dieci minuti dopo arriva la seconda grande occasione del match per la Roma: Dovbyk copre bene il pallone e appoggia benissimo per Pellegrini poco dentro l'area, chiusura in scivolata perfetta di Núñez che salva il potenziale raddoppio. Dietro la Roma continua a soffrire e al 28esimo è ancora Orban a divorarsi un gol praticamente già fatto: traversa a porta vuota con Svilar già a terra. Al 33' Akpa Akpro rischia l'espulsione: Feliciani grazia l'ex biancoceleste e non estrae il secondo giallo nonostante il fallo duro su Pellegrini. Finisce 1-0 il primo tempo dopo due minuti di recupero.