All'Olimpico la Roma va a caccia del terzo successo consecutivo dopo quelli contro Lazio e Nizza in Europa League. Gasperini deve rinunciare ancora una volta a Bailey e Dybala, entrambi torneranno dopo la sosta. Davanti torna a sorpresa dal 1' Artem Dovbyk, con lui anche Pellegrini. A centrocampo torna Cristante dopo il turno di riposo all'Allianz Riviera.
Dovbyk si riscatta, Soulé la chiude: Gasp può sorridere. La Roma piega il Verona 2-0
Dovbyk sblocca, Svilar e la traversa salvano la Roma: è 1-0 dopo i primi 45—
Gasperini cambia diversi interpreti rispetto alla trasferta di Nizza e la Roma inizia dal 1' con Dovbyk e Pellegrini, oltre a Cristante, Wesley e Angelino che tornano nell'undici titolare. Bastano 7 minuti all'ucraino per incidere: cross teso dalla destra di Celik, Artem incorna benissimo (nonostante la trattenuta) e la infila sul secondo palo di Montipò. Roma subito avanti. Il Verona non ci sta e continua a creare grattacapi per la difesa giallorossa con Giovane e Orban: al 15' serve un miracolo di Svilar per tenere a galla la Roma. Parata letteralmente di faccia su Orban a botta sicura da pochi metri. Dieci minuti dopo arriva la seconda grande occasione del match per la Roma: Dovbyk copre bene il pallone e appoggia benissimo per Pellegrini poco dentro l'area, chiusura in scivolata perfetta di Núñez che salva il potenziale raddoppio. Dietro la Roma continua a soffrire e al 28esimo è ancora Orban a divorarsi un gol praticamente già fatto: traversa a porta vuota con Svilar già a terra. Al 33' Akpa Akpro rischia l'espulsione: Feliciani grazia l'ex biancoceleste e non estrae il secondo giallo nonostante il fallo duro su Pellegrini. Finisce 1-0 il primo tempo dopo due minuti di recupero.
La Roma soffre tanto ma raddoppia con Soulé: alla fine è 2-0—
Il secondo tempo comincia senza cambi per Gasp (per Zanetti c'è Gagliardini al posto di Akpa Akpro). E dopo solo 3 minuti Mancini rischia grosso con un appoggio troppo debole: Giovane arriva prima di tutti ma per fortuna tira alto. Al 59esimo è tempo per il triplo cambio: dentro Tsimikas, Hermoso e Ferguson. Ma la partita non cambia molto ed è il Verona che continua a spingere: al 68' serve ancora la manona di Svilar dopo che Orban aveva saltato di netto Mancini. Al 71' c'è tempo per l'esordio di Jan Ziolkowski in maglia giallorossa: fuori Ndicka per un problema fisico. Grande ingresso in campo di Ferguson che tiene la Roma alta e crea diversi pericoli; al 79' parte da lui il raddoppio (su recupero di Pellegrini): palla dentro per Koné che riesce a servire in qualche modo Soulé che appoggia in rete da pochi passi. Negli ultimi minuti i giallorossi soffrono poco e sfiorano il tris prima con El Shaarawy (entrato al posto proprio di Soulé) e poi con Cristante. Al 94' il Verona prova a riaprirla con Orban ma la sua rete viene annullata dopo revisione VAR per un evidente fallo di mano sul colpo di testa. La Roma non subisce gol per la terza gara consecutiva.
Il tabellino:—
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka (71' Ziolkowski); Wesley (59' Hermoso), Cristante, Koné, Angeliño (59' Tsimikas); Soulé (82' El Shaarawy), Pellegrini; Dovbyk (59' Ferguson). A disposizione: Vasquez, Gollini; Ghilardi, Rensch, Sangaré, El Aynaoui, Pisilli, Baldanzi. Allenatore: Gasperini
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez (84' Cham), Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro (46' Gagliardini), Bernede (89' Kastanos), Bradaric (84' Bella-Kotchap); Giovane (74' Sarr), Orban. A disposizione: Perilli, Ebosse, Al-Musrati, Niasse, Slotsager, Ajayi, Santiago Yellu. Allenatore: Zanetti.
Marcatori: 8' Dovbyk (R), 79' Soulé (R)
Ammoniti: 12' Akpa Akpro (HV), 45' Núñez (HV), 53' Gagliardini (HV)
Recupero: 2', 5'
Arbitro: Feliciani. Assistenti: Capaldo - Cavallina. IV Uomo: Crezzini. VAR: Ghersini. AVAR: Abisso.
