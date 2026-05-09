Dovbyk si prepara al ritorno in campo, il prof. Lempainen: “Ci sono forti progressi”

Sono giorni importanti per Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino sta provando a tornare in campo per le ultimissime giornate di campionato e la prossima settimana potrebbero arrivare i primi allenamenti con il gruppo dopo l'infortunio patito a inizio gennaio al Via Del Mare. Contro il Lecce, il numero 9 giallorosso ha accusato il problema miotendineo della coscia sinistra che lo ha poi portato all'operazione e allo stop di più di quattro mesi. In queste settimane Dovbyk si è recato spesso in Finlandia dal professor Lempainen e il chirurgo "salvacarriere" dei calciatori ha voluto aggiornare tutti sulle condizioni dell'ucraino con un lungo post su Instagram: "È stato fantastico dare il benvenuto ad Artem Dovbyk a Turku per il test di ritorno al campo di gioco dopo l'intervento di chirurgia al retto femorale. Il processo di test è andato molto bene e ha mostrato un forte progresso nel suo percorso di riabilitazione. Questi momenti sono una parte importante per garantire che un atleta non sia solo pronto a tornare a giocare, ma presto pronto a esibirsi in modo sicuro ed efficace al massimo livello. Grazie alla Roma per la collaborazione eccellente e la fiducia durante l'intero processo. Nello sport d'élite, i risultati di successo si costruiscono attraverso precisione, lavoro di squadra e una strutturata strada di riabilitazione. Il ritorno al gioco è un traguardo... Il ritorno alla performance è lo standard".