Sfuma all'ultimo istante la prima vittoria stagionale della Roma. Non basta Dovbyk che aveva trovato la prima rete dell'anno e De Winter trova il pari al 95'. De Rossi torna a schierare Dybala dal 1' dopo la panchina a Torino. Nel primo tempo la Roma è padrona del campo e crea tantissime occasioni. Al 10' non viene fischiato un rigore netto per un fallo di De Winter sulla Joya. Poi al 37' ci pensa Artem a portare avanti i giallorossi e trova la prima gioia. Il secondo tempo inizia con un problema per Saelemakers: il belga chiede il campo per un problema alla caviglia. Nella ripresa il Genoa si fa vedere di più dalle parti di Svilar e al 95' trova il gol del pareggio con De Winter che di testa anticipa Ndicka. Domenica il match in casa con l'Udinese.

Si sblocca Dovbyk: Roma in vantaggio a fine primo tempo

Tornadal 1' dopo la panchina contro la Juventus: con l'argentino in tandem c'è Dovbyk che ha smaltito il problema all'adduttore. A centrocampo seconda gara consecutiva da titolare per. Al 10' si scalda la gara: contatto in area tra De Winter e Dybala con la Joya che viene colpita e cade a terra. Giua non viene richiamato al Var e viene negato un rigore ai giallorossi. Sul calcio d'angolo seguente ci prova Mancini di testa che non riesce a centrare lo specchio della porta. Al 23' arriva un'altra chance per la Roma: Saelemaekers guida il contropiede e serveal limite che calcia ma spara alto. Continuano ad attaccare i giallorossi e al 32 Dovbyk sciupa una clamorosa occasione. Splendida combinazione tra Dybala e l'ucraino che da ottima posizione calcia male e Gollini blocca. Passano due minuti e il portiere rossoblu con un miracolo nega la rete a El Shaarawy. Al 37' arriva il gol della Roma con Dovbyk che finalmente si sblocca. L'ex Girona è il più veloce di tutto dopo la ribattuta sul tiro di Pisilli parato dal portiere rossoblu. La rete viene convalidata dopo un lunghissimo check durato più di 5 minuti. Verso il tramonto della prima frazione di gioco sfiora la rete Koné che calcia da buona posizione ma la sua conclusione viene murata da un difensore genoano. Il primo tempo finisce 0-1.

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De Winter beffa la Roma: finisce 1-1

Genoa-Roma 1-1, il tabellino

La ripresa inizia con un problema per la Roma: infortunio alla caviglia perche è costretto a chiedere il cambio. Al suo posto entrache debutta con la maglia giallorossa. Al 52' Gollini è ancora una volta provvidenziale:si coordina in area e calcia a botta sicura ma l'ex Atalanta con un miracolo gli nega la gioia della doppietta. Prende coraggio il Genoa: Vitinha prova la conclusione da fuori e non centra lo specchio della porta. Al 60' Svilar con un ottimo riflesso salva su Ekuban. I rossoblu prendono campo e De Rossi corre ai ripari. Tre cambi al 62': entrano Celik,e Pellegrini ed escono El Shaarawy, Dybala e Pisilli. Al 70' Cristante ci prova di testa ma il suo tentativo finisce alto. Al 78' brivido per la Roma: Malinovskiy calcia una punizione velenosa e Svilar respinge, poi Mancini salva tutto su Pinamonti anticipando l'ex attaccante del Sassuolo. I rossoblu continua ad attaccare e trovano il pari al 95' con De Winter.Gollini, Vogliacco (46' Vitinha), De Winter, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj (80' Bohinen), Thorsby (46' Malinovskiy), Martin, Pinamonti, Ekuban (80' Ekhator).Leali, Sommariva, Bohinen, Thorsby, Matturro, Ekhator, Accornero, Malinovskiy, Masini, Venturino, Vitinha, Marcandalli.Gilardino

ROMA (3-5-2): Svilar, Mancini, Ndicka, Angeliño, El Shaarawy (62' Celik), Koné, Cristante, Pisilli (62' Baldanzi), Saelemaekers (50' Hermoso), Dybala (62' Pellegrini), Dovbyk. A disposizione: Ryan, Marin, Celik, Abdulhamid, Nardin, Hummels, Hermoso, Dahl, Paredes, Pellegrini, Baldanzi, Soulé, Shomurodov (81' Shomurodov). Allenatore: De Rossi

Arbitro: Giua (Olbia). Assistenti: Cecconi-Zingarelli. Quarto Ufficiale: Massimi. Var: Gariglio. Ass.Var: Di Paolo.

Ammoniti: Pisilli (R), Pellegrini (R), De Winter (G), Shomurodov (R)

Marcatori: 37' Dovbyk (R)