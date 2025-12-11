Dovbyk in Vaticano: l’incontro con i bambini ucraini salvati da “Bring Kids Back UA”

È sempre costante l'impegno di Artem Dovbyk per la sua amata Ucraina. Il centravanti della Roma è stato protagonista in Vaticano di un incontro con l'associazione "Bring Kids Back UA", che si occupa di riportare in patria i bambini deportati illegalmente dalla Russia. Il profilo ufficiale della compagnia ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono Artem insieme a 4 ragazzi che sono stati salvati dalla guerra. "Ti siamo grati per il tuo coinvolgimento e sostegno alla nostra iniziativa. È stata un'esperienza davvero meravigliosa e stimolante per i bambini", è il ringraziamento sentito dell'associazione all'ex Girona che ha anche regalato diverse maglie della Roma ai ragazzi.