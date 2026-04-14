Artem Dovbyk ha condiviso un video sul suo profilo Instagram rispondendo ad alcune domande sul suo recupero dopo l'infortunio. L'attaccante ucraino si è fatto male lo scorso 6 gennaio in occasione di Lecce-Roma, rimediando una lesione miotendinea alla coscia sinistra con interessamento del tendine, ma vuole tornare a disposizione di Gasperini entro fine stagione. Queste le sue parole:

Che cosa significa il "recupero" per lei oggi? E' più fisico o mentale? "Penso che sia una combinazione tra i due aspetti, perché ovviamente è difficile recuperare quando ci sono un sacco di pensieri nella tua testa. Penso che sia un questione di diventare più forti mentalmente e fisicamente. E questo è il motivo per cui credo che tornerò più forte".

Quale è stato l'atteggiamento verso il cambiamento del suo corpo dopo quest'infortunio? "Non è cambiato, perché ho sempre ho approcciato a tutta la situazione in modo professionale. Gli infortuni sono parte del calcio. Quando subisci un infortunio devi solo porre maggior attenzione all'area dell'infortunio ed essere più attento nella preparazione dell'allenamento".

Che cosa la aiuta a mantenere l'equilibrio durante la fase di recupero? "La famiglia, le persone intorno a te che ti aiutano durante il recupero. Il tuo fisioterapista, il tuo l'allenatore, gli amici che ti chiamano per chiederti come stai e come procede il recupero. Penso sia normale, è così per tutti".