Dovbyk e il San Valentino con Yuliia: il siparietto social. E c’entra Allegri…

Si avvicina il 14 febbraio, che per gli innamorati vuol dire solo una cosa: San Valentino. Le coppie in occasione della ricorrenza che celebra il loro amore sono solite andare a cena fuori, farsi regali e passare un amorevole serata insieme. Quest'anno, però, sabato 14 febbraio cade di sabato e, guardando al programma della venticinquesima giornata di Serie A, alle 20.45 è stato fissato il Derby d'ItaliaInter-Juventus. Un dilemma dunque coglie le coppie: partita o cena romantica? Yuliia, la moglie di Artem Dovbyk, non sembra avere dubbi. La consorte del centravanti della Roma attualmente ai box, infatti, ha condiviso un Reel su Instagram di un video di una vecchia conferenza stampa in cui Massimiliano Allegri, oggi tecnico del Milan, afferma "No, domani è impossibile". In sovrimpressione la domanda "Per San Valentino andiamo a cena fuori?" e la schermata della partita Juventus-Inter, oltre all'emoji della stretta di mano e il tag dell'account di Artem.