Dovbyk, dai contatti col Milan al tacco a San Siro: ora cerca il gol contro una big

L'attaccante ucraino è reduce da un periodo di forma tutto sommato positivo, con 3 gol segnati nelle ultime tre gare giocate da titolare in Serie A. In Coppa Italia, poi, è arrivata l'unica doppietta in giallorosso

Redazione 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 11:40)

Artem Dovbyk questa sera ritroverà i colori rossoneri. L'attaccante della Roma scenderà in campo dal 1' contro il Milan, nel quarto di finale di Coppa Italia in programma a San Siro questa sera alle 21:00. Il centravanti ucraino era finito nel mirino del Diavolo la scorsa estate, quando a spuntarla fu poi il club giallorosso per 36 milioni complessivi dal Girona. Nonostante un inizio stagionale forse al di sotto delle aspettative, anche a causa di problemi fisici e dell'assenza di un vice che potesse consentirgli di tirare il fiato, il classe '97 in 30 presenze stagionali ha trovato la via del gol 12 volte mandando i compagni in porta in 3 occasioni.

In campionato a Milano l'assist di tacco per Dybala — Poco più di un mese dopo l'ultima volta, la Roma di Ranieri torna ad affrontare il Milan a San Siro. Il 29 dicembre scorso, infatti, i giallorossi hanno pareggiato contro i rossoneri, nel match valido per la diciottesima giornata di campionato. L'1-1 è costato la panchina del Diavolo all'ex Fonseca, sostituito dal connazionale Conceicao. Nel mezzo, poi, c'è stata la sessione invernale di calciomercato, che ha visto il club meneghino tra gli assoluti protagonisti. Il precedente di Dovbyk alla Scala del Calcio può essere definito rassicurante. L'attaccante ucraino, infatti, ha fornito l'assist per il definitivo 1-1 di Dybala, con una preziosa sponda di tacco sulla verticalizzazione di Pisilli. Due le conclusioni verso la porta difesa da Maignan, un palo colpito e 18 tocchi palla in 86 minuti giocati, ma soprattutto tanto lavoro sporco a servizio della squadra con due duelli vinti su due e un fallo subito (dati SofaScore).

Lo stato di forma è positivo, in Coppa Italia la sua unica doppietta in giallorosso — Artem Dovbyk è reduce da un periodo di forma tutto sommato positivo. Messi da parte i problemi fisici, nelle ultime tre gare di campionato giocate dal 1' il numero 9 della Roma ha segnato 3 gol (contro Bologna, Genoa e Udinese), due dei quali dal dischetto. Nell'ultima gara in Serie A, domenica contro il Napoli, non è riuscito a incidere nei 26' più recupero a disposizione, ma questa sera l'ucraino è pronto a tornare titolare ed essere decisivo in un match di fondamentale importanza per il cammino in Coppa della squadra di Ranieri. In Coppa Italia poi, il 18 dicembre scorso, è arrivata la prima (e finora unica) doppietta in maglia giallorossa, nel 4-1 dell'Olimpico contro la Sampdoria agli ottavi di finale. Chissà che inoltre non possa essere anche l'occasione per sbloccarsi contro una big, visto che contro le "grandi" del campionato italiano l'ex Girona non ha ancora trovato la via del gol.

Marcello Spaziani