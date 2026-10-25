"Deve spingere di più in allenamento e a quel punto avrà anche lui la sua occasione…", questa la risposta di Palladino, allenatore del Bologna, alla domanda sulla scelta di mandare in campo Odgaard (un trequartista) dal primo minuto al posto di Artem. Per l'attaccante ucraino, in prestito dalla Roma, è arrivata la sesta panchina consecutiva anche contro il Cagliari: un vero e proprio incubo dopo il gol contro il Sassuolo che sembrava poter essere quello della svolta. Ancor più difficile ora ipotizzare un riscatto da parte del Bologna che manterrà il diritto (circa 20 milioni di euro) fino a fine stagione.