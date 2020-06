Doumbia: “A Roma non ero felice, ma giocare con Totti e De Rossi è stata una fortuna”

Sei mesi alla Roma e tante critiche. Seydou Doumbia è arrivato a Trigoria nel momento sbagliato. Era il gennaio del 2015 e Sabatini aveva sborsato 15 milioni per farlo arrivare in giallorosso. La squadra non girava al massimo e lui era appena tornato dalla Coppa d’Africa vinta con Gervinho. L’attaccante ne ha parlato a gianlucadimarzio.com: “Se tornassi indietro sceglierei ancora i giallorossi. I fischi all’esordio? Avevo appena vinto la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, venivo da una settimana di festeggiamenti. Il Paese era su di giri, noi ancora di più. Arrivo a Roma venerdì, la partita era di domenica, Garcia mi fa giocare senza neanche mezzo allenamento. Capisco i tifosi impazienti, ma sarebbe stato impossibile per chiunque. Ero pronto ad aiutare la squadra, a combattere a denti stretti, ma non ero felice. I fischi mi hanno fatto male, non lo nego, ma non ho niente contro la Roma o contro Garcia. Le critiche sono un’opportunità, solo così riesco a segnare più gol, come ho sempre fatto. Totti e De Rossi sono due campioni, tra i più forti mai visti, sono stato fortunato a giocare con due monumenti come loro”.