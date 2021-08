Dopo l’Olimpico Abraham si prende anche Roma

Abraham ha girato con la famiglia, cenando poi su un rooftop di quelli da cui si vedono molto bene i famosi tetti della Capitale

Dopo il debutto col botto contro la Fiorentina, dove Abraham è stato protagonista di due assist, un'espulsione procurata e una traversa, ieri si è potuto finalmente godere un po’ Roma, scrive Andrea Pugliese su Gazzetta.it.Mourinho ha concesso un giorno di riposo alla squadra e, dopo aver finito la quarantena tornato dal Londra, Tammy ha lasciato l’elegante albergo dove risiede nel cuore dei Parioli, in attesa di trovare la casa che più gli piace: gli sono state suggerite zone molto diverse come l’Aventino e Casal Palocco, nei prossimi giorni si orienterà a dovere. Intanto ieri ha iniziato a intuire anche quanto sia bella Roma, seppur sia in un momento in cui il suo splendore non è lo stesso di una volta. Abraham ha girato con la famiglia, cenando poi su un rooftop di quelli da cui si vedono molto bene i famosi tetti della Capitale.