Dopo Dybala Mou vuole Wijnaldum e Belotti: caccia ai 300 gol

L’anno scorso i giallorossi hanno avuto difficoltà nel fare gol. Abraham a parte, gli altri elementi del reparto offensivo non hanno reso al meglio.

Daniele Aloisi

José Mourinho lo scorso anno, a suo modo, aveva parlato dei pochi gol dell’attacco della Roma: “Sono giocatori che segnavano prima e ora non segnano più o che non hanno mai fatto tanti gol in carriera? Non parliamo di Lewandowski che ora è alla Roma e non segna più. E' un problema di qualità, di profili". In questa sessione di mercato Tiago Pinto sta accontentando lo Special One in tutto.

Dybala è già arrivato, la trattativa per Wijnaldum è alle battute finali e Belotti è la nuova idea per l’attacco giallorosso. Hanno tutti una caratteristica comune nonostante i ruoli diversi: hanno realizzato oltre 100 gol in carriera.

La “Joya” ne ha messi a segno più di 150 tra Argentina, Palermo e Juventus. Inoltre ha anche la capacità di far segnare i suoi compagni di squadra. Infatti sono 64 gli assist in carriera. Tammy Abraham già non vede l’ora di giocare insieme al suo nuovo partner d’attacco in partite ufficiali. Il centravanti inglese lo scorso anno ha giocato sempre senza mai riposare, per questo Pinto è alla ricerca di un suo vice.

Il nome che è tornato d’attualità sul taccuino del gm portoghese è quello di Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ ha già dato l’ok per il trasferimento nella capitale e l’imminente addio di Shomurodov avvicina il centravanti alla corte di Mourinho. Porterà esperienza e un bottino di 106 reti in Serie A (16 in coppia con Dybala al Palermo). Per alcuni sarà una sorpresa, ma anche Wijnaldum darà una mano al reparto offensivo della Roma. L’olandese in carriera ha messo a referto 117 gol. Hanno influito i primi anni di carriera in Eredivise ma anche in Premier “Gini” non ha perso il vizio gonfiando la rete 33 volte tra campionato e coppe. Gli ultimi dettagli sono stati limati e domani potrebbe arrivare la fumata bianca

La Roma l’anno scorso è stata Abraham dipendente: serve una svolta

Abraham a parte che ha realizzato 17 gol in campionato, gli attaccanti giallorossi hanno faticato a trovare la rete la scorsa stagione. Per trovare un suo compagno di reparto nella classifica marcatori bisogna arrivare nelle ultimissime posizioni. In Serie A El Shaarawy e Shomurodov si sono fermati a 3 mentre Felix e Zaniolo ne hanno messi a referto solamente 2. Un bottino troppo magro per una squadra che il prossimo anno deve puntare al quarto posto (e non solo) senza se e senza ma. Dybala, Wijnaldum e Belotti sono i profili giusti per cambiare marcia e per consegnare una rosa a Mourinho che sia in grado di competere su tutti i fronti.