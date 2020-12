Donazione del sangue a Trigoria: Bruno Conti accoglie i genitori della scuola calcio – FOTO

Mattinata di donazione a Trigoria. Roma Cares continua con le iniziative benefiche e di sostegno soprattutto al settore sanitario. Come si legge sul sito ufficiale del club giallorosso, i genitori dei ragazzi della Scuola Calcio, del settore giovanile dell’AS Roma e delle Academy si sono offerti per una donazione del sangue organizzata a Trigoria in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

“L’attività, che si è tenuta nella mattinata di domenica sul campo Di Bartolomei al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, rientra tra le iniziative natalizie organizzate dalla fondazione Roma Cares a supporto delle strutture che operano in Città per affrontare le emergenze sociali – riporta la nota -. Durante l’epidemia da Covid-19 i centri trasfusionali hanno subito una forte contrazione nelle donazioni di sangue e, per questo motivo, il Club ha deciso di offrire il proprio contributo anche alla Croce Rossa Italiana, che ogni giorno è attiva in prima linea per arginare ogni sorta di emergenza sanitaria. Ad accogliere i piccoli calciatori e genitori all’interno del centro sportivo di Trigoria c’erano anche Romolo e Bruno Conti“.