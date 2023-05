Donati (ex Leverkusen): “La Roma ha il Mourinho-Style. Per batterla serve velocità”

Il difensore del Monza ed ex calciatore della squadra tedesca rivela punti di forza e debolezza dei giallorossi. Il match tra le due squadre andrà in scena giovedì all'Olimpico

Manca sempre meno all'attesissimo match tra Roma e Bayer Leverkusen. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Olimpico giovedì alle 21, la partita è valida per l'andata della semifinale di Europa League. Ai microfoni ufficiali del club tedesco è intervenuto Giulio Donati, difensore del Monza ed ex giocatore proprio del Bayer Leverkusen. A pochi giorni dall'importante sfida, il calciatore svela ai tedeschi punti di forza e di debolezza dei giallorossi. Di seguito le sue parole:

Giulio, qualche giorno fa hai incontrato l'AS Roma con Monza. La partita è finita 1:1. Come si devono battere i romani? "La Roma ha una squadra molto energica con molti giocatori bravi a rubare lo spazio come Stephan El Shaarawy e Tammy Abraham. Tuttavia, alcuni giocatori importanti non sono entrati in azione contro di noi. Si può dire che hanno perfezionato il ben noto Mourinho-Style: lasciano mano libera all'avversario nella sua metà, l'attenzione è più sul lavoro difensivo e sul contropiede. Gli attaccanti veloci e agili di Leverkusen potrebbero porre problemi alla difesa di Roma"

Che umore possono aspettarsi i tifosi del Werkself e del Bayer 04- giovedì allo Stadio Olimpico di Roma? "I tifosi dell'AS sono a sangue caldo e tra i migliori di tutta Italia. Lo stadio è enorme e sarà pieno contro il Leverkusen. L'atmosfera diventerà roboante, grazie a José Mourinho la squadra e i tifosi si sono avvicinati ancora di più. Ma come ho conosciuto i giocatori di Leverkusen, gestiranno già questa particolare situazione".

Che ruolo ha l'allenatore José Mourinho? "In Italia tutti lo conoscono, soprattutto per il suo periodo di successo con l'Inter (vincitore della Champions League, campione e vincitore della coppa, n.d. Red.). Grazie al suo carattere speciale, riceve una scommessa al cento per cento da ogni giocatore. Naturalmente, ha anche i suoi trucchi e le sue peculiarità e ha una grande influenza sul gioco dalla linea laterale. Per me, per quanto riguarda la parte emotiva, è tra i migliori allenatori del mondo".

Nella stagione 2015/16 hai giocato titolare per il Werkself in Champions League in entrambe le partite contro l'AS Roma. Quali ricordi hai di questi incontri? "Erano due duelli con un numero incredibile di gol (4:4 e 2:3, n.d. ndr.) e grandi emozioni. Roma aveva giocatori speciali nelle file. Daniele de Rossi, Alessandro Florenzi, Mohamed Salah, per citare solo alcuni nomi. Sicuramente non dimenticherò i giochi".

E per chi batte il tuo cuore giovedì? "Ho pianificato tutto per poter seguire il match. Dal punto di vista sportivo non c'è nessun favorito, due grandi squadre si incontrano. Il Leverkusen fa molto bene sotto Xabi Alonso e la Roma non si arrende mai. Io per me stesso incrocerò le dita per Leverkusen!"