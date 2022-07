Domani ultimo giorno di ritiro in Portogallo. Mourinho: “Grazie a tutti”

Lo Special One ha voluto ringraziare i tifosi per l'accoglienza ricevuta nella sua madrepatria

José Mourinho, allenatore della Roma, ha voluto ringraziare i tifosi, giallorossi e non, con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram per l'accoglienza ricevuta in Portogallo. Domani, infatti, per la Roma sarà l'ultimo giorno di ritiro. Questa la didascalia del post dello Special One: "Domani ultimo giorno in Portogallo. Un grande ringraziamento a tutto lo staff dell'hotel e all'Imortal Desportivo Clube. Ci vediamo presto".