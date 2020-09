Domani il tampone a Fienga: l’ad non ha avuto contatti con De Laurentiis

E’ notizia di oggi la positività al coronavirus di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha partecipato all’Assemblea di Lega, mettendo a rischio numerosi dirigenti, tra i quali pure l’amministratore delegato della Roma Guido Fienga e il COO Francesco Calvo. I due, già regolarmente sottoposti a tamponi due volte a settimana secondo il protocollo interno, non hanno avuto contatti ravvicinati con il patron azzurro, ma in ogni caso effettueranno il test nella giornata di domani. Per avere la massima precisione sulla risposta, bisognerà infatti aspettare almeno ventiquattr’ore in più. Inoltre, Fienga e De Laurentiis non hanno pranzato insieme: l’ad ha avuto contatti solo con l’avvocato Chiovelli, collaboratore del presidente del Napoli, che è risultato negativo.