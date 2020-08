Domani doppia seduta per la Roma: allenamento alle 9.30 e alle 17

Si comincia a fare sul serio in casa Roma. Dopo i primi due allenamenti della stagione 2020-21, il tecnico Paulo Fonseca ha fissato due sedute per la giornata di lunedì: la squadra giallorossa scenderà in campo alle 9.30 e successivamente alle ore 17. Come oggi, mancheranno i calciatori trovati positivi al coronavirus (Mirante, Carles Perez, Bruno Peres e Kluivert) e quelli impegnati con le rispettive nazionali (Olsen, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Kolarov, Calafiori, Cristante, Pellegrini, Zaniolo, Villar, Under, Dzeko e Schick).