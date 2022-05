Domani contro il Venezia giro di campo dei giocatori per ringraziare i tifosi

News as roma: tutte le notizie

Il profilo Twitter ufficiale giallorosso: "Al termine di Roma-Venezia non andate via: squadra e staff vogliono ringraziarvi per l’amore e la passione con cui li avete sostenuti"

Redazione

Nella partita di domani sera contro il Venezia, la Roma saluterà i tifosi con il consueto giro di campo dell'ultima giornata di campionato di Serie A. Questo il post del profilo Twitter ufficiale giallorosso, che invita tutti i tifosi giallorossi a restare all'interno dello stadio anche dopo il fischio finale del match contro gli arancioneroverdi: "Domani sera saremo tutti insieme ancora una volta. Dalla prima partita a oggi il vostro supporto è stato incredibile. Al termine di Roma-Venezia non andate via: squadra e staff vogliono ringraziarvi per l’amore e la passione con cui li avete sostenuti".