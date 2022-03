Roma-Vitesse, domani alle 15,15 la conferenza di Mourinho e Rui Patricio

Nel pomeriggio di domani il mister e il portiere giallorosso presenteranno alla stampa il match di ritorno degli ottavi di Conference League

Domani alle ore 15.15, si terrà la consueta conferenza stampa pre partita in vista del prossimo impegno dei giallorossi in Conference League contro il Vitesse. Insieme a Josè Mourinho sarà presente Rui Patricio, uno dei calciatori più positivi dell'ultimo periodo giallorosso. Il portiere portoghese è stato il migliore in campo contro l'Udinese avendo chiudo più volte la porta ai calciatori bianconeri. La Roma è chiamata a difendere il vantaggio maturato all'andata in Olanda per strappare così il pass per i quarti di finale della competizione.